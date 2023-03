Leo 41, um dos chefes do tráfico de drogas do Pará — Foto: Reprodução

Morte de chefe do tráfico no PA em operação no RJ deixa estado em alerta para possível ‘reação criminosa’, diz secretaria de segurança

Documento da inteligência do sistema de segurança pública pede ‘máximo nível de atenção’ a policiais no Pará.

Após morte de Leo 41, comandante do tráfico morto em operação no Rio de Janeiro, um documento do setor de inteligência do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SIEDS) alerta para a possibilidade de uma “reação criminosa” no Pará.

“Solicitamos a todos os agentes de segurança pública que elevem ao máximo o nível de atenção, tanto durante o serviço, mas especialmente, nos períodos de folga, de maneira que evitem se colocar em situação de risco e vulnerabilidade”, diz o documento.

O alerta também pede que qualquer ameaça ou informação seja imediatamente comunicada para que medidas sejam tomadas.

Leonardo Costa Araújo, o Leo 41, era o alvo principal da ação no Complexo do Salgueiro, no RJ. O traficante de 37 anos era apontado como o chefe do tráfico de drogas no Pará e estava foragido desde 2019.

Segundo a polícia, ele era um dos responsáveis por uma série de ataques que mataram, desde 2021, vários agentes de segurança pública no estado do Norte do país.

Ação no RJ deixou mortos e feridos

O traficante Leonardo Costa Araújo, o Leo 41, chefe do tráfico de drogas no Pará que foi morto em uma operação da polícia no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira (23), é um dos responsáveis por uma série de ataques que mataram, desde 2021, vários agentes de segurança pública no estado do Norte do país.

A operação deixou ao menos 11 mortos, segundo a Polícia Militar. Há relatos de outros feridos e de intensos tiroteios.

Cinco blindados e dois helicópteros dão apoio à ação, que conta 80 homens da Subsecretaria de Inteligencia (RJ); do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar; da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Civil; e policiais do Pará.

A polícia também busca outros chefes do Comando Vermelho do Rio.

