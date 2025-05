Morte de personal trainer e PM tem novos desdobramentos

Personal e PM mortos na última segunda-feira (19) | Divulgação

PM que presenciou o crime e reagiu pode ter atingido a vítima com tiro fatal.

Um crime com desdobramentos inesperados chocou moradores do bairro da Sacramenta, em Belém, na noite da última segunda-feira (19). O professor de educação física Alberto Wilson dos Santos Quintela, de 30 anos, foi morto a tiros na porta da academia onde trabalhava havia menos de um mês. O autor do ataque inicial seria o policial militar Rodrigo Alves Ferreira, que também morreu instantes depois, atingido por um terceiro envolvido.

O caso agora ganhou uma reviravolta. O segundo atirador, um sargento da Polícia Militar, se apresentou voluntariamente à Divisão de Homicídios dois dias após o crime. Segundo ele, passava pela área quando viu o ataque e decidiu intervir, atirando contra o agressor. Apesar de liberado após prestar depoimento, a Polícia Civil pretende pedir sua prisão preventiva.

Mas, outro ponto que deixa o caso ainda mais curioso está relacionado a arma usada para matar o personal. Segundo fontes, os tiros teriam partido de uma arma calibre .40. No entanto, o PM Rodrigo, morto no local, portava uma pistola Beretta e um revólver calibre .38, este com apenas uma munição deflagrada. Já o sargento que reagiu ao crime portava uma pistola .40, que se confirmado, ele teria matado também o professor.

No entanto, a Polícia Civil (PC) não confirmou esse caso, o que será revelado apenas após o resultado do laudo de balística. O certo é que a PC trata o caso como duplo homicídio e ainda tenta esclarecer a dinâmica exata dos disparos.

Fonte: Diário do Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/05/2025/06:32:00

