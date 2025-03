Morte de Vitória acende alerta para riscos da superexposição na web

Manter a descrição e o cuidado é importante ao utilizar as redes sociais | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Suspeito monitorava redes sociais da jovem antes do crime.

Ainvestigação sobre a morte de Vitória Regina de Sousa, cujo corpo foi encontrado em um matagal em Cajamar, na Grande São Paulo, revelou que Maicol Antonio Sales dos Santos, suspeito confesso do crime, acompanhava a rotina da jovem por meio das redes sociais.

No dia do desaparecimento, Vitória publicou um story no Instagram informando que estava voltando para casa após o trabalho.

O suspeito fez uma captura de tela da postagem e armazenou diversas fotos da jovem e de outras mulheres com perfis semelhantes.

A Polícia Civil avalia que Maicol apresenta características de um stalker, termo usado para definir perseguidores obsessivos.

Segurança digital: como evitar exposição nas redes sociais

Especialistas alertam sobre os riscos da exposição na internet e recomendam medidas para aumentar a segurança digital.

Segundo Ricardo Lins Horta, da Secretaria de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, não há garantia total de proteção no ambiente online, mas algumas precauções podem reduzir vulnerabilidades.

A juíza Vanessa Cavalieri, titular da maior Vara da Infância e Juventude do país, no Rio de Janeiro, destaca que a internet deve ser tratada com o mesmo cuidado que locais públicos desconhecidos.

Cavalieri compara as redes sociais a “ruas escuras” onde criminosos podem estar à espreita.

Dicas para proteger perfis nas redes sociais

Para reduzir os riscos no ambiente digital, especialistas listam recomendações para adolescentes e adultos:

✅ Mantenha o perfil fechado e restrinja quem pode visualizar suas postagens.

✅ Evite aceitar solicitações de desconhecidos.

✅ Não publique sua localização em tempo real. Compartilhe fotos e vídeos apenas depois de sair do local.

✅ Evite expor detalhes da vida pessoal, como rotina e locais frequentados.

✅ Pais e responsáveis devem supervisionar o uso das redes sociais por adolescentes.

Além disso, o Guia sobre Uso de Dispositivos Digitais, do governo federal, orienta que crianças abaixo de 12 anos não devem ter smartphones próprios.

Especialistas recomendam que a entrada em redes sociais ocorra apenas a partir dos 16 anos, com acompanhamento dos responsáveis.

Educação digital e controle parental

A supervisão de pais e responsáveis é fundamental para reduzir riscos online.

O uso de aplicativos de controle parental pode ajudar na monitorização do tempo de tela e das interações nas redes sociais.

Além disso, especialistas defendem a importância de estabelecer regras e combinados sobre o tempo de uso de dispositivos eletrônicos e horários para desconectar.

A investigação sobre o caso de Vitória Regina segue em andamento.

Autoridades analisam o histórico do suspeito e buscam entender o padrão de suas ações para evitar novos casos semelhantes.

