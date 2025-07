Morte do juiz Amarildo Mazutti gera comoção no Judiciário paraense; veja repercussão

(Foto: Reprodução) – A morte gerou comoção entre integrantes do Judiciário, acadêmicos e colegas da magistratura. O sepultamento foi realizado nesta quarta-feira (30), no Cemitério Max Domini, em Marituba, região metropolitana de Belém

Faleceu nesta terça-feira (29), aos 59 anos, o juiz de direito Amarildo José Mazutti, titular da 3ª Vara Agrária da Comarca de Marabá. O magistrado estava internado no Hospital Beneficente Portuguesa, onde ocorreu o óbito. A morte gerou comoção entre integrantes do Judiciário, acadêmicos e colegas da magistratura. O sepultamento foi realizado nesta quarta-feira (30), no Cemitério Max Domini, em Marituba, região metropolitana de Belém.

Nomeado juiz em 2007, após aprovação em concurso público, Mazutti construiu uma carreira de 18 anos no Judiciário paraense. Atuou em diversas comarcas e galgou por merecimento a 3ª Entrância, tornando-se titular da Vara Agrária de Marabá por mais de 11 anos. Com formação sólida, era doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela UMSA (Argentina) e possuía mestrado pela Unifesspa, além de especializações em Direito Agroambiental, Minerário e Planejamento Educacional. Também lecionava no curso de Direito da Faculdade Carajás, em Marabá.

Sua atuação na Vara Agrária foi marcada pela busca de soluções pacíficas em conflitos fundiários, promovendo a conciliação e a escuta ativa das partes envolvidas. Entre as decisões relevantes, destaca-se a reintegração de posse da Fazenda Mutamba, em que fixou condições e prazos com base em critérios de razoabilidade e respeito aos direitos humanos. Além da Vara Agrária, também respondia pelo Juizado Especial Criminal Ambiental e, ocasionalmente, pela Justiça Eleitoral.

Natural do Rio Grande do Sul, Mazutti iniciou sua trajetória jurídica como advogado e promotor de Justiça. No Pará, atuou nas comarcas de Tucuruí, Afuá, Redenção, Ananindeua e Marabá. Em 2016, assumiu interinamente o cargo de prefeito de Marabá por convocação judicial, garantindo a continuidade administrativa durante crise política local. Em 2023, recebeu o título de Cidadão Marabaense, concedido pela Câmara Municipal em reconhecimento à sua contribuição ao município.

A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) lamentou o falecimento e decretou luto oficial de três dias, com suspensão do expediente e dos prazos processuais na Comarca de Marabá nesta quarta-feira (30). A Faculdade Carajás também divulgou nota de pesar. Amarildo Mazutti era casado com a 2º tenente da Aeronáutica, Naima Monteiro de Brito, e expressou em vida o desejo de ser cremado. O Judiciário paraense perde um magistrado reconhecido por sua atuação ética, técnica e comprometida com os princípios da legalidade e da dignidade humana.

