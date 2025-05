Mortos em intervenção policial em Santarém tinham participação em execuções, diz PC

Antônio Daniel de Jesus da Silva, o Bacalhau e Leandro Sousa de Andrade, o Leandrinho, foram mortos durante intervenção policial — Foto: Reprodução / Redes Sociais

De acordo com a polícia, homicídios vinham acontecendo devido a uma contenda dentro de facção criminosa, em que dois grupos rivais estavam disputando esse espaço na cidade.

Em entrevista coletiva no fim da noite desta quarta-feira (14) na 16ª Seccional Urbana de Santarém, oeste do Pará, o superintendente regional da Polícia Civil do baixo Amazonas, delegado Jamil Farias Casseb, disse que investigações que vêm sendo realizadas há alguns meses apontaram que Leandro Sousa de Andrade, conhecido como “Léo/Leandrinho”, e Antonio Daniel de Jesus da Silva, conhecido como “Bacalhau”, mortos em intervenção policial no bairro Diamantino, tinham participação em execuções registradas desde janeiro no município.

“Diante das mortes que têm ocorrido na nossa cidade, principalmente a partir em janeiro, onde várias pessoas foram vítimas da prática de homicídio devido a uma contenda dentro da facção criminosa, onde dois grupos rivais estavam disputando esse espaço na cidade, de imediato foram instalados vários inquéritos policiais para apurar essas mortes, a maioria presididos pela delegada Raíssa Beleboni, foi levantado que essas execuções tinham participação desses dois indivíduos”, informou Jamil Casseb.

Após a abertura dos inquéritos, as investigações ganharam o reforço do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/BAM) comandado delegado Silvio Birro, juntamente com os delegados Elinelson Silva e Mila Moura e demais componentes.

As investigações avançaram com a identificação de Leandrinho e Bacalhau, que já estariam se preparando para cometer mais uma execução.

“Na tarde de hoje (quarta), nós recebemos a informação que eles já estavam arquitetando outra ação criminosa, já iam pras ruas pra prática de mais um homicídio, e diante dessas informações nós diligenciamos, com todas as nossas equipes disponíveis no momento. Conseguimos a localização da residência onde eles estavam escondidos e no momento da abordagem, né, nós fomos recebidos com tiros e tivemos que usar meios necessários para conter a essa injusta agressão. Aí dentro dessa contenda, os dois vieram a óbito”, contou Jamil Casseb.

Na residência onde os criminosos foram mortos, a polícia encontrou e apreendeu vasto material bélico (armas e munições). Uma jovem de 22 anos, que também estava na casa com os criminosos, foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. No local, também havia um terceiro suspeito que conseguiu fugir do cerco policial, mas já foi identificado, assim como outros envolvidos no grupo criminoso.

“Esse vasto material apreendido demonstra a periculosidade dos dois indivíduos. Temos coletes, temos vasta quantidade de munições, armas que com certeza foram utilizadas nos homicídios praticados por essa quadrilha. Temos placas de veículos também que eram usadas para descaracterizar os veículos utilizados por eles, temos um carro Voyage apreendido e uma moto também, que foi usada por eles nas práticas criminosas. Na casa, encontramos drogas, o que também é comum dessas células criminosas”, destacou o superintendente regional da Polícia Civil.

Jamil Casseb disse que a Polícia Civil vai dar continuidade às investigações, para localizar os outros envolvidos. “Vamos compartilhar futuramente a identificação desses outros, sempre contando com apoio à população e da imprensa, fornecendo as informações necessárias, acreditando no trabalho dos órgãos de segurança pública, e aqui a gente sempre ressalta que não é somente a Polícia Civil, mas os companheiros da Polícia Militar também, todos os empenhados em elucidar essa situação”.

A operação realizada na noite de quarta-feira, no bairro Diamantino, para prender os criminosos envolvidos em homicídios no município de Santarém, foi planejada de forma conjunta pelas Polícias Civil e Militar.

“Pela manhã de hoje (quarta), nós tivemos a oportunidade de participar de uma reunião juntamente com o coronel Tarcísio, coronel Joselde e todo o staff do comando da Polícia Militar, justamente para tratarmos sobre as ações que seriam realizadas para a repressão dessas ações criminosas, e graças a Deus, nós tivemos êxito nessa incursão tirando circulação mais dois indivíduos extremamente perigosos”, finalizou Jamil Casseb.

Fonte: G1 Santarém/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/05/2025/10:16:44

