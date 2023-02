Moto colide com carreta pega fogo e piloto morre na BR-163, em Novo Progresso

Após o acidente, o motorista da carreta deixou o veículo no acostamento e se evadiu do local.(Foto: Reprodução)

Motociclista morre em colisão entre moto e carreta na BR-163, em Novo Progresso

No último sábado (04), por volta das 23h30, um acidente com vítima ocorreu no km 54 da BR-163, em Novo Progresso, sudoeste do Pará. Segundo informações, o condutor de uma motocicleta, Elque de Almeida Silva, de 32 anos, colidiu com uma carreta e faleceu no local.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais foram informados do acidente por volta das 23h30, e ao chegar ao local do acidente, a equipe constatou que a moto, uma Honda/NXR 160 Bros ESDD, ficou totalmente destruída após pegar fogo. Já a carreta, uma Volvo FH 540, foi encontrada aproximadamente 2km após o local do acidente. O motorista deixou a carreta trancada no acostamento e se evadiu do local.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil foram acionadas para que fossem realizados os procedimentos legais cabíveis. (com informações da Policia Militar e Portal Giro)

