Moto com registro de furto e espingarda são apreendidas no garimpo do Crepurizão.

Moto encontrada pelos Policiais Militares. Foto: Reprodução/PM

PM apreendeu uma espingarda e uma moto com registro de furto no garimpo do Crepurizão.

O homem fugiu deixando para traz o veículo e a arma, a ocorrência foi registrada na seccional de Itaituba.

Foi na tarde desta segunda-feira (21), quando uma guarnição da Policia Militar fazia rondas de rotina, e percebeu um homem conduzindo uma moto BROS preta, ele seguia em direção contraria da guarnição, ambos estavam a pelo menos 16 KM do distrito de Crepurizão, na Rodovia Transgarimpeira, sudoeste do Pará. (A informação é do Portal Plantão 24Horas News)

O homem ao ver a viatura da polícia, ele fez a curva de maneira brusca e mudou o sentido da sua rota. Neste momento a guarnição percebeu um embrulho amarrado na garupa da moto, o que levantou ainda mais suspeita para a guarnição, que optaram por segui-lo até seu local de destino.

O homem entrou em um ramal conhecido como Tirirical, o local e de difícil acesso por conta das péssimas condições da estrada, após percorrer alguns quilômetros a polícia encontrou a moto abandonada e o embrulho permanecia na garupa. Ao abrir o embrulho a guarnição viu que tratava-se de uma espingarda Calibre 20, e dentro de um saquinho estavam três munições intactas.

A guarnição fez buscas nas proximidades, mas não obteve êxito nas buscas, a moto e a arma de fogo foram levadas para o posto de policiamento do Distrito de Crepurizão, onde foi constatado que a moto tem registro de furto e roubo, a arma também é irregular não possui numeração de registro. A equipe policial foi orientada a fazer apresentação do material apreendido na 19° seccional Itaituba.

