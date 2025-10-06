Moto é encontrada enterrada em área de mata, no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Um dos veículos estava enterrado, e o outro em meio à vegetação. A polícia investiga ligação com outros crimes na região.

A Guarda Municipal de Parauapebas, no sudeste do Pará, apreendeu duas motocicletas roubadas escondidas em uma área de mata no Morro Céu Azul, na periferia do município.

Segundo os agentes, uma das motos estava em meio à vegetação, enquanto a outra foi encontrada escondida e enterrada no mesmo local. De acordo com o sistema da polícia, uma das motocicletas possui registro de roubo, ocorrido há cerca de dois meses.

As duas motos foram levadas para a Delegacia de Parauapebas para os procedimentos legais. A Polícia Civil investiga os responsáveis pelo crime e apura se os veículos têm relação com outros casos registrados na região.

