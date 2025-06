Moto furtada em Santarém é presa em Novo progresso (PA)

(Foto: Reprodução) – Ação ocorreu durante abordagem de rotina com apoio da Polícia Militar.

Durante a operação “Festas Juninas”, realizada pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), a equipe de fiscalização do órgão recuperou uma motocicleta com registro de furto no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A ação ocorreu, na terça-feira (10), durante uma abordagem de rotina no perímetro urbano da cidade.

O veículo foi parado após os agentes perceberem que a placa estava danificada, o que impedia sua identificação completa. Após a verificação pelo número do chassi, a equipe constatou que a motocicleta possuía registro de furto datado de 15 de setembro de 2010, no município de Santarém.

Diante da constatação, o condutor foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, junto com o veículo, para os procedimentos legais cabíveis. A equipe de fiscalização foi composta pelos agentes Antônio Dima Lima, que liderou a operação, Elisângela e Arimateia, com apoio da Polícia Militar.

“O trabalho de fiscalização busca, além de garantir a segurança viária, combater a circulação de veículos irregulares e recuperar bens furtados, como neste caso. A atuação conjunta com a Polícia Militar é essencial para o sucesso dessas ações”, destacou Antônio.

O Detran reforça que ações como esta continuarão em diferentes regiões do estado, principalmente durante o período de festas, quando o fluxo de veículos e motocicletas aumenta nas áreas urbanas e rurais.

