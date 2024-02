Motociclista abastece veículo e posta nas redes gasolina com água em Novo Progresso

(Foto: Reprodução) – Fiquem atentos com alguns postos de combustível, de novo progresso, abasteci ontem, e hoje de manhã a moto não funcionou por nada, esgotei o tanque da moto e olha a surpresa. Muita água na gasolina. Complicado isso, a moto precisou ir para o concerto. (postagem no Facebook)

Motorista abasteceu uma motocicleta que teve que ir direto para oficina. O postou nas redes um copo de vidro a gasolina com agua em Novo Progresso-PA, Na postagem ele não informa em qual estabelecimento (posto) ele abasteceu, somente relata ocorrido e pede atenção para não caírem na cilada, pois terá que levar o veículo na oficina, postou e relatou.

Saiba como agir em caso de abastecimento com combustível adulterado

Ultimamente, proprietários de veículos têm enfrentado obstáculos na hora de abastecer, e tanto o preço quanto a qualidade dos combustíveis podem resultar em frustração. Isso porque, além da alta no valor do barril de petróleo se refletir nas bombas, casos de adulteração da gasolina e do álcool comercializados nos postos se tornaram mais frequentes.

Depois de pagarem por um produto e receberem outro, os consumidores lidam com grandes prejuízos. Alguns dos solventes usados na adulteração causam danos sérios aos veículos e podem destruir componentes do sistema de injeção de combustível.

Práticas irregulares

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que os clientes têm direito à informação. Por isso, todo posto deve divulgar de maneira clara o preço, a composição, a quantidade disponível e a origem dos combustíveis vendidos. Também deve detalhar se o etanol ou a gasolina é mais vantajoso, em razão do preço. O teste da proveta ou da litragem para verificação da pureza do líquido precisa ser feito caso o motorista peça, e se houver abastecimento por engano com produto mais caro que o solicitado, o cliente tem de pagar menor valor.

Especialista em direito do consumidor, o advogado Felipe Borba instrui sobre o que fazer em caso de abastecimento com combustível adulterado. “Nessa hipótese, o ideal é pedir a um profissional certificado a elaboração de um laudo técnico que detalhe os danos causados e demonstre que eles foram provocados pelo produto fraudado”, comenta. “Com base nesse documento, é possível tentar entrar em acordo com o representante do posto antes de tomar outras providências.”

Se houver falta de assistência por parte da rede que vendeu o combustível, a orientação é formalizar denúncia junto à ANP, ao Procon e à Polícia Civil, bem como procurar um advogado de confiança e especialista no assunto que protocole um pedido judicial de indenização. O consumidor não pode se esquecer de guardar a nota fiscal ou o comprovante de pagamento, pois deverá comprovar que recebeu atendimento no estabelecimento denunciado.

Como resolver?

Descubra o que fazer caso tenha o carro abastecido com combustível fraudado

1-Peça a um profissional certificado a elaboração de laudo técnico que detalhe os danos causados e demonstre que foram provocados pelo combustível adulterado;

2-A partir desse laudo, tente entrar em acordo com a pessoa responsável pelo posto antes de tomar outras providências;

3- Em caso de falta de assistência por parte do estabelecimento, o cliente pode formalizar denúncia junto à ANP, ao Procon e à Polícia Civil;

4-Também é possível entrar com pedido de indenização na Justiça. Para todos os casos, é importante guardar a nota fiscal ou o comprovante de pagamento como prova do atendimento.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2024/07:16:46

