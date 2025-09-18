Motociclista cai e carreta arranca parte de sua roupa na BR-155, em Marabá

Foto:Reprodução | De acordo com relatos de testemunhas, o motociclista teria perdido o controle da moto e acabou caindo na pista.

Nessa quarta-feira (17), um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta chamou a atenção de quem passava pela BR-155, logo após a área da Expoama, nas proximidades do quebra-mola situado entre o Posto Fiscal e o KM 6, em Marabá.

De acordo com relatos de testemunhas, o motociclista teria perdido o controle da moto e acabou caindo na pista. Na sequência, uma carreta passou muito perto dele, chegando a atingir parte de sua roupa. A camisa do homem ficou presa sob o pneu traseiro do veículo pesado e foi arrancada, provocando escoriações em seu corpo.

Apesar da gravidade da situação, o motociclista não sofreu fraturas nem ferimentos graves. “Graças a Deus não morreu, nem quebrou nada”, disse uma das pessoas que presenciou o acidente.

