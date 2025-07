Motociclista com suspeita de embriaguez cai de ponte em Parauapebas (PA)

Foto:Reprodução | Homem de 42 anos perdeu o controle da moto, caiu no Igarapé Ilha do Coco, o famoso “Sebosinho”

Um motociclista de 42 anos, com suspeita de embriaguez, perdeu o controle da moto e colidiu contra a mureta da ponte sobre o Igarapé Ilha do Coco, popularmente conhecido como “Sebosinho”, na Avenida Presidente Kennedy, bairro Beira Rio, em Parauapebas, região sudeste do Pará. O caso ocorreu na noite deste domingo (06).

Com o impacto, o homem foi lançado da ponte e caiu direto no leito do igarapé. Mesmo ferido, com uma lesão na perna e escoriações pelo corpo, ele conseguiu atravessar o igarapé e se sentou na margem oposta. O Corpo de Bombeiros mobilizou caiaques, lanternas, coletes e equipamentos de busca para realizar uma varredura minuciosa no rio, enquanto a Polícia Militar, o DMTT (Departamento Municipal de Transportes e Trânsito) e dezenas de curiosos acompanhavam a operação.

A angústia e o desespero tomaram conta dos familiares, que temiam que o motociclista tivesse desaparecido nas águas.

Após horas de busca sem sucesso, os bombeiros decidiram encerrar as atividades. No entanto, já durante a madrugada, ocorreu um desfecho inesperado: o motociclista reapareceu, saindo do mato à margem do igarapé, como se nada tivesse acontecido.

Apesar dos ferimentos, ele estava consciente e foi prontamente reconhecido pelos familiares que ainda aguardavam no local. O homem recebeu assistência dos parentes e foi levado para casa.

Fonte: Portal Pebão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/07/2025/07:11:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...