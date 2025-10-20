Motociclista de 22 anos morre ao colidir com cavalo em Tucuruí (PA)

A vítima foi identificada como Moisses Rodrigues, de 22 anos, que não resistiu aos ferimentos após colidir com um cavalo solto na pista. | Foto: Reprodução

Ele foi surpreendido com a presença do animal na pista; a vítima não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão.

Um grave acidente foi registrado na noite da última sexta-feira (17), nas proximidades do km 3 da Transcametá, em Tucuruí, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Moisses Rodrigues, de 22 anos, que não resistiu aos ferimentos após colidir com um cavalo solto na pista.

De acordo com informações preliminares, o jovem trafegava em uma motocicleta vindo da zona rural com destino ao centro da cidade, quando foi surpreendido pelo animal na rodovia.

O impacto foi violento, e Moisses sofreu ferimentos graves. Mesmo com o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ele não resistiu e morreu a caminho do hospital.

Moradores da região relatam que a presença de animais soltos nas vias é recorrente, o que tem aumentado o risco de acidentes, principalmente durante a noite, devido à falta de iluminação pública adequada.

O corpo de Moisses foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.

Fonte: DOL e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2025/08:22:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...