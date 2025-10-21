Motociclista de aplicativo e passageira morrem em acidente grave na BR-316 / Pará

Wanda Cleide da Conceição dos Santos, passageira — Foto: Reprodução / TV Liberal

Vítimas foram identificadas como Éricles da Silva Gonçalves e Wanda Cleide da Conceição dos Santos.

Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (20), na BR-316, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. As vítimas foram identificadas pela Polícia Militar como Éricles da Silva Gonçalves e Wanda Cleide da Conceição dos Santos.

Éricles, que era motociclista de aplicativo, e Wanda Cleide, a passageira, estavam em um veículo. Segundo testemunhas, Éricles fez uma ultrapassagem, quando colidiu com outra moto. Com o impacto, ele e Vanda foram parar debaixo de uma carreta que transportava soja. As vítimas tiveram múltiplas fraturas. Não há informações de outros feridos.

O acidente ocorreu por volta das 19h, no quilômetro 8 da BR-316, no sentido Belém-Marituba. No local, o marido de Vanda Cleide recebeu o apoio de amigos e familiares. Wanda era mãe de dois filhos e trabalhava em uma loja no centro comercial de Belém.

Equipes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e da Polícia Científica do Pará estiveram na área para os procedimentos de perícia. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML).

A PC já iniciou as investigações para esclarecer as causas e circunstâncias do acidente. Imagens de câmeras de estabelecimentos próximos do trecho da ocorrência serão analisadas para auxiliar na apuração dos detalhes.

O Departamento de Trânsito do Estado (DETRAN) informou que agentes de fiscalização atuaram para organizar o fluxo no local e que a via já foi totalmente liberada.

Fonte: TNH1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2025/18:30:38

