Motociclista é atingido por caminhão ao tentar ultrapassagem pela direita em Marabá

(Foto: Reprodução) – De acordo com informações de testemunhas no local, o motociclista tentava realizar uma ultrapassagem pela direita

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta mobilizou agentes de trânsito na manhã desta sexta-feira (5/9), em frente à Casa da Cultura, localizada na Folha 31, na Nova Marabá, município de Marabá, região sudeste do Pará.

De acordo com informações de testemunhas no local, o motociclista tentava realizar uma ultrapassagem pela direita no momento em que o caminhão sinalizou para virar e entrar em uma rua lateral. No cruzamento da manobra, a motocicleta foi atingida e acabou ficando presa embaixo do veículo de carga.

Apesar da gravidade da situação, o motociclista teve apenas ferimentos leves. Testemunhas relataram que, por pouco, a roda do caminhão não passou por cima do condutor, o que poderia ter transformado o acidente em uma tragédia.

