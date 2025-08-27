Motociclista é morto com mais de dez tiros no nordeste do Pará

(Foto: Reprodução) – O crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (27), no bairro Oliveira Brito

Um motociclista identificado como Renan Alves Amorim foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (27) em Capanema, nordeste do Pará. O homem trafegava em uma motocicleta pela rua Antônio Jardim da Silva, no bairro Oliveira Brito, quando foi atingido pelos disparos de arma de fogo. Segundo os relatos iniciais, o executor também estava em uma moto.

O crime teria ocorrido por volta de 9h. Moradores acionaram uma viatura da Polícia Militar para informar sobre o baleamento de um homem e, quando os agentes chegaram ao local, constataram o homicídio. Ainda segundo testemunhas, Renan era natural de Capitão Poço.

A esposa da vítima esteve no local e, muito abalada, teria relatado que Renan estaria praticando autoescola em um local próximo à cena do crime. Conforme portais de notícias da região, testemunhas contaram que viram o suspeito. Eles descreveram que o homem alto e magro, usando camisa de manga comprida vermelha, calça jeans e capacete, chegou em uma motocicleta de cor azul e disparou várias vezes contra a vítima. Em seguida, o criminoso fugiu.

A Polícia Civil foi acionada para iniciar as investigações sobre o crime. Não há mais detalhes sobre qual poderia ser a motivação para o homicídio.

