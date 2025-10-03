Motociclista é preso após atropelar duas crianças em Tucuruí (PA)

Foto:Reprodução | A prisão foi efetuada pela Polícia Civil e o suspeito segue à disposição da Justiça.

Na manhã de quarta-feira (01), a Polícia Civil do Estado do Pará, por intermédio da 15ª Seccional Urbana de Tucuruí e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um homem, pelo crime de tentativa de homicídio, ocorrido no Bairro Serra Azul, em Tucuruí, em julho deste ano.

Na ocasião dos fatos, o investigado, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conduzia uma motocicleta em alta velocidade pelo Bairro Serra Azul, atropelando gravemente duas crianças que atravessavam a via.

Diante da gravidade do ocorrido e da repercussão social, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida judicialmente em agosto e devidamente cumprida na manhã desta quarta-feira (01). O custodiado foi apresentado na 15ª Seccional Urbana de Tucuruí, onde passou pelos procedimentos legais cabíveis e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/07:33:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...