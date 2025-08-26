Motociclista embriagado foge de blitz, é perseguido pela polícia e acaba preso no bairro Maracanã em Santarém

16ª Seccional Urbana de Santarém — Foto: Dominique Cavaleiro/g1

De acordo com a SMT, o homem não possui CNH, estava com o documento do veículo atrasado, além de se recusar a fazer o teste do etilometro.

Um motociclista completamente embriagado foi preso na noite de segunda (25) após fugir de uma fiscalização de trânsito em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu no bairro Maracanã.

De acordo com informações da SMT, ao ver a “blitz”, o motociclista fugiu em atitude suspeita. O homem foi perseguido por policiais e por agentes de trânsito. Ele foi alcançado e preso.

Ainda segundo a SMT, o motociclista estava com sinais claros de embriaguez e se recusou a fazer o teste do etilometro. Além disso, a motocicleta que ele estava conduzindo estava com o documento atrasado.

O motociclista foi apresentado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA

