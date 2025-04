Motociclista ferida após acidente em quebra-mola esta internada Hospital Municipal e aguarda transferência em estado grave

Acidente aconteceu na avenida Brasil, bairro Jardim Planalto na cidade de Novo Progresso a vítima está internada e precisa de ajuda para costear as despesas. (Fotos>Via WhtsApp)

Segundo as informações, o acidente foi registrado por volta das 01h53min deste sábado 12 de abril de 2025, câmeras de segurança gravaram o acidente.

No vídeo mostra o momento exato do acidente quando a vítima Leidiane Alves de 38 anos, passa pelo quebra bola e é lançada ao chão. (assista o vídeo abaixo)

A equipe do Samu foi acionada e socorreu a vítima com ferimentos graves no rosto e cabeça, com escoriações no corpo e foi levada para hospital municipal onde aguarda transferência para Hospital de Itiatuba e/ou Santarém.

Amigos da vítima pede ajuda – Peço aos amigos e amigas e a todos que continuem em corrente de oração para que Deus faça o seu milagre na vida da nossa amiga Leydiane Alves de Souza e que a saúde dela seja restaurada e que a nossa amiga possa retornar para o seu lar e para seus filhos. Peço encarecidamente para quem quiser abraçar essa causa em um ato de solidariedade e fazer a doação de todo e qualquer valor, será bem-vindo. Leydiane encontra-se no hospital municipal de Novo Progresso, Pará, e está aguardando a transferência para o regional de Itaituba, Pará. Vamos seguir pedindo a ajuda para atingir o propósito que é somente a transferência para que ela receba suporte e assistência hospitalar. CHAVE PIX: 06333708275 (EMILLY ALVES BEATO – FILHA)

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/04/2025/06:55:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...