Motociclista fica ferido após colisão frontal com carro na contramão em Santarém

Acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (1º), na avenida Sete de Setembro; motorista do carro contou que foi surpreendida pela moto

Na madrugada desta sexta-feira (1º), um motociclista ficou ferido após uma colisão frontal com um carro de motorista de aplicativo na avenida Sete de Setembro, em Santarém oeste do Pará. O acidente aconteceu por volta das 2h da manhã e mobilizou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros à vítima no local.

A motorista do carro envolvido no acidente, que trabalha como motorista de aplicativo, contou que trafegava normalmente pela Sete de Setembro, no sentido bairro-centro, quando foi surpreendida pela moto vindo na contramão.

“Eu vinha subindo a Sete de Setembro, sentido Borges Leal, normal. Quando cheguei aqui, só me deparei com ele já batendo de frente comigo”, relatou ainda abalada.

Segundo ela, o motociclista descia pela contramão no sentido da avenida Mendonça Furtado. Testemunhas afirmaram que ele já havia desviado de outro carro momentos antes, também por estar na contramão. “Disseram que ele quase bateu em outro carro lá na frente, só conseguiu desviar pro lado do posto, mas continuou no zigue-zague até bater de frente comigo”, contou.

O impacto da colisão foi tão forte que a moto ficou presa no capô do carro. A motorista mostrou o estado do veículo em um vídeo gravado logo após o acidente. A frente do carro ficou bastante danificada.

A motorista estava voltando para casa no momento do acidente, depois de ter deixado passageiros em uma festa. O motociclista socorrido e levado para atendimento médico. O estado de saúde da vítima não foi informado até o momento. A identidade dele também não foi divulgada.

As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

Fonte: Luiz Henrique Nunes, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2025/14:48:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com