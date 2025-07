Motociclista morre ao colidir com caminhão boiadeiro estacionado em Parauapebas (PA)

Foto:Reprodução | O acidente aconteceu na noite deste domingo (29) na Avenida 02, localizada no Bairro dos Minérios

Deumar dos Santos Silva, de 48 anos, morreu em um acidente na noite deste domingo (29) na Avenida 02, localizada no Bairro dos Minérios, em Parauapebas. Segundo informações locais, ele era casado, atuava como pintor e residia no Bairro Polo Moveleiro.

A vítima conduzia uma motocicleta Honda Biz branca, de placa OTA-1504, quando acabou colidindo de forma violenta contra a traseira de um caminhão boiadeiro Mercedes-Benz vermelho, placa QDU-7H90, que estava estacionado ao longo da via.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas por meio do sistema automático de emergências. No local, a cena já havia sido parcialmente isolada por agentes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) e da Guarda Municipal, que prestaram os primeiros apoios e controlaram o tráfego.

Populares relataram que a vítima teria perdido o controle da moto antes da colisão. O impacto foi tão forte que Deumar morreu ainda no local, antes da chegada de equipes de resgate. A área foi preservada até a chegada da Polícia Civil, que realizou os procedimentos de praxe, incluindo a perícia. A ocorrência foi registrada pelo 23º Batalhão da Polícia Militar, sob o comando do Tenente-Coronel Aquino.

Fonte: Portal Pebinha de Açúcar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2025/07:00:17

