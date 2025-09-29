Motociclista morre ao ter cabeça esmagada por caminhão-baú no Pará

Foto:Reprodução | Acidente ocorreu na manhã deste sábado (27), no distrito de Forquilha, após um carro vermelho bater na moto

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (27), no município de Tomé-Açu, no Pará. Alessandro Lima morreu após o grave acidente, que ocorreu por volta das 06h30, na avenida principal do distrito da Forquilha.

A vítima seguia para o trabalho na motocicleta quando reduziu a velocidade para atravessar uma lombada. Nesse momento, um veículo de cor vermelha colidiu violentamente contra a traseira da moto, arremessando Alessandro para debaixo de um caminhão-baú que trafegava na via. O pneu traseiro do caminhão passou por cima da cabeça do motociclista, que morreu na hora.

De acordo com testemunhas, o condutor do automóvel responsável pela batida fugiu sem prestar socorro. Até o momento, não há informações oficiais sobre a identificação do motorista. A Polícia Civil investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança e relatos de moradores para localizar o veículo envolvido. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/07:00:00

