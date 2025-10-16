Motociclista morre após colidir com caminhão na BR-230, em Brasil Novo (PA)

Foto:Reprodução | A vítima seguia de motocicleta com destino a uma academia localizada em Brasil Novo quando colidiu com o caminhão

Um motociclista morreu após colidir com a traseira de um caminhão na BR-230, próximo ao município de Brasil Novo, no sudoeste paraense, na manhã desta quarta-feira (15). A vítima, identificada como Antônio Coutinho da Silva, 77 anos, era morador da Agrovila, região próxima ao local da ocorrência.

Informações apontam que Antônio seguia de motocicleta com destino a uma academia localizada em Brasil Novo quando colidiu com o caminhão. Com o impacto da colisão, o motociclista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.

Agentes da Polícia Militar estiveram no local para isolar a área e orientar o trânsito até a chegada dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Altamira para dar continuidade nos trabalhos e realizar os procedimentos cabíveis.

O corpo de Antônio Coutinho foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Altamira. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Fonte: debatecarajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/07:00:00

