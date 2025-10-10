Motociclista morre após colidir com cavalo na PA-370, em Santarém (PA)

Devido a gravidade do acidente, o SMT foi acionado para controlar o transito. — Foto: Reprodução/Portal Encontro das Águas

Acidente aconteceu na noite de quinta-feira, 9, nas proximidades do Mararu; outro homem ficou gravemente ferido.

Um grave acidente foi registrado na noite de quinta-feira (3) na PA-370, nas proximidades do bairro Mararu, em Santarém , no oeste do Pará. Duas pessoas que estavam em uma motocicleta colidiram com um cavalo que atravessava a pista, em frente a um posto de combustível. Um dos ocupantes da moto morreu no local e o outro foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações de testemunhas, o animal teria surgido repentinamente na via, impossibilitando qualquer reação do condutor. O impacto foi tão forte que causou também a morte do cavalo e destruiu parte da motocicleta.

O sargento Vianei, do 35º Batalhão da Polícia Militar, informou que a guarnição foi acionada pelo Niop e confirmou a gravidade do acidente ao chegar ao local. “Uma moto se envolveu em um choque com cavalo, um animal em via pública. Infelizmente, tivemos uma vítima fatal e outra foi socorrida em estado muito grave”, relatou o policial.

Morador da área, o sargento destacou que acidentes com animais soltos na pista são recorrentes, principalmente à noite. “Constantemente tem acontecido acidentes envolvendo animais aqui, e a visibilidade noturna torna tudo mais perigoso. É importante que os donos tenham mais cuidado e não deixem seus animais soltos para evitar tragédias como essa”, alertou.

Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) estiveram no local para controlar o fluxo de veículos e auxiliar no atendimento da ocorrência.

