Motociclista morre após grave acidente em Marabá

(Foto: Reprodução) – O acidente aconteceu na noite de sábado (09), na BR-230, Vila São José

Um grave acidente na noite de sábado (09), resultou na morte de um motociclista na BR-230, na Vila São José, em Marabá, na região sudeste do Pará. A vítima, conhecida pelo apelido de “Zé Piu”, não resistiu aos ferimentos após uma colisão ocorrida antes de chegar ao KM 8, no sentido de Itupiranga.

De acordo com informações locais, a vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos graves ferimentos. Ele teria sofrido fraturas expostas, o que agravou seu estado de saúde.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a motocicleta de “Zé Piu” bastante danificada. Em um dos registros, a pessoa que grava a cena também exibe um osso humano próximo ao veículo, que possivelmente pertenceria à vítima.

As circunstâncias exatas que levaram à ocorrência do acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades competentes. A identidade completa do motociclista também não foi oficialmente confirmada, sendo conhecido apenas pelo apelido.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2025/08:40:16

