Motociclista morre após perder o controle de moto na zona rural de Palestina do Pará

Foto:Reprodução | Segundo informações da Polícia Militar, Fábio trafegava em uma motocicleta Honda Bros pela Vicinal Açaizal, na Vila Cueca, quando perdeu o controle do veículo

Um motociclista identificado como Fábio Madalena da Silva morreu após um acidente registrado na tarde de sábado (4/10), em uma estrada vicinal na zona rural do município, localizado na região sudeste do Pará.

Segundo informações da Polícia Militar, Fábio trafegava em uma motocicleta Honda Bros pela Vicinal Açaizal, na Vila Cueca, quando perdeu o controle do veículo e caiu à beira da estrada. O acidente ocorreu por volta das 18h20, e a morte foi constatada ainda no local.

Após o ocorrido, a PM isolou a área até a chegada da Polícia Civil, que acionou o Instituto Médico Legal (IML) para realizar a remoção do corpo e os procedimentos de necropsia.

A Delegacia de Brejo Grande do Araguaia instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e causas exatas do acidente.

