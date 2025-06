Motociclista morre após ser atropelado por caminhão em Marabá

Motociclista morre após ser atingido por um caminhão desgovernado em Marabá (Foto: Reprodução/Correio de Carajás))

O caso aconteceu na Rodovia Transamazônica (BR-230), em frente a um hotel no bairro Nova Marabá, em Marabá, sudeste do Pará

Reginaldo José Marques do Lago, de 58 anos, morreu na manhã de sábado (14/6), após ser atingido por um caminhão desgovernado na Rodovia Transamazônica (BR-230), em frente a um hotel no bairro Nova Marabá, em Marabá, sudeste do Pará. A vítima pilotava uma motocicleta modelo Biz quando foi surpreendida pelo veículo que surgiu em marcha à ré a partir da margem da rodovia. Com informações do site Correio de Carajás.

Segundo informações repassadas à Polícia Civil pelo enteado da vítima, o caminhão desceu de forma descontrolada e atingiu Reginaldo. Uma câmera de monitoramento instalada nas proximidades registrou o momento em que o caminhão invade a pista de ré e atropela o motociclista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas Reginaldo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda dentro da ambulância.

O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar assistência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu à ocorrência e recolheu o veículo. O proprietário do caminhão foi localizado e contatado pelas autoridades, mas até o momento não forneceu informações sobre o condutor envolvido no acidente.

A Polícia Civil solicitou a remoção do corpo e os procedimentos de necropsia. O caso foi registrado como homicídio culposo no trânsito — quando não há intenção de matar — e segue sob investigação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. Por meio de nota, a PC informou que a “morte de Reginaldo José Marques do Lago, 58 anos, é investigada pela Seccional de Marabá como homicídio culposo. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”

Fonte: Da Redação – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/09:31:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...