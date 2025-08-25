Motociclista morre em acidente com carreta na BR-163/PA

Foto: Reprodução | Um acidente com vítima fatal foi registrado na noite deste domingo (24), por volta das 20h, na BR-163, envolvendo uma motocicleta e uma carreta.

De acordo com informações, a vítima, identificada como Daniel, era morador de Novo Progresso e teria se deslocado até a comunidade de Riozinho das Arraias, distante 74 km da cidade, para visitar um amigo. No momento em que retornava, ao tentar atravessar a rodovia, não percebeu a aproximação de uma carreta e acabou colidindo, sendo atingido pela parte traseira do veículo, conhecida como “gaiota”.

O impacto foi violento, resultando em morte imediata do condutor da moto. Um amigo da vítima, que estava como passageiro, conseguiu pular antes da colisão e saiu ileso. Já o motociclista sofreu ferimentos graves, com esmagamento parcial da face e corpo. Equipes foram acionadas e a rodovia precisou de atenção redobrada durante os trabalhos de remoção.

VÍDEO:

