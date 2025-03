Motociclista morre em acidente de trânsito na PA-136

(Foto: Reprodução) – As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pela 12ª Seccional Urbana de Castanhal

José Reinaldo dos Santos Natividade, de 49 anos, morreu em um acidente de trânsito enquanto conduzia a própria motocicleta na madrugada desta segunda-feira (10/3), pela PA-136, em Castanhal, no nordeste do Pará. Até o momento, as autoridades tentam entender como o sinistro aconteceu.

O caso ocorreu perto de um condomínio residencial da área e a Polícia Militar foi acionada para ir até o local. Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel também chegou a ser comunicado sobre o episódio e se deslocou até a rodovia estadual para prestar atendimento à vítima. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

José Natividade estava em uma moto Honda CG150 Fan Esdi. Porém, as autoridades ainda não sabem dizer se a vítima perdeu o controle do veículo ou se algum outro automóvel pode ter ocasionado a morte do homem. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pela 12ª Seccional Urbana de Castanhal.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

