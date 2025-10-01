Motociclista pega fogo após colidir com caçamba e fica gravemente ferido, em Roraima

Foto: Reprodução | Vítima sofreu ferimentos na cabeça, no tronco e nos braços. Ela foi levada ao Hospital Geral de Roraima (HGR).

Um homem ficou gravemente ferido na manhã desta segunda-feira (29) após bater a moto em uma caçamba, na zona Oeste de Boa Vista. O veículo pegou fogo logo após a colisão. Câmeras de segurança registraram o acidente. As imagens mostram o motociclista trafegando por uma rua do bairro Bela Vista, quando a caçamba entra na via e ele colide com a lateral dela. Logo após a batida, a moto pegou fogo e as chamas atingiram o corpo da vítima. A suspeita é de que, com o impacto, a tampa do tanque da moto tenha sido lançada e o vazamento de gasolina tenha provocado o incêndio. O motociclista caiu no chão e foi arrastado pelo motorista da caçamba até uma poça de lama, onde o fogo foi apagado. Em seguida, outra testemunha usou uma mangueira com água para ajudar a controlar as chamas na rua. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Geral de Roraima (HGR). Imagens registradas no local do acidente mostram o homem com parte do corpo queimado, principalmente na cabeça, no tronco e nos braços. A moto foi destruída pelas chamas. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/07:11:56

