Motociclistas atingidos por retroescavadeira no Pará são sepultados: ‘Perda muito grande’, diz integrante de motoclube

Vítimas mortas em acidente grave com retroescavadeira no Pará. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Grave acidente matou quatro pessoas em Abel Figueiredo, no sudeste do Pará, quando retroescavadeira se soltou de caminhão e atingiu três motocicletas da BR-222.

As quatro pessoas que morreram em um acidente envolvendo uma retroescavadeira na BR-222 foram sepultadas no fim da tarde desta segunda-feira (7) em Marabá, sudeste do Pará.

A Polícia Civil investiga o caso. A suspeita é que a retroescavadeira se soltou do caminhão que a transportava, atingindo três motos onde estavam as vítimas. Eles participavam de um motoclube e estavam em comboio viajando juntos.

“Foi uma perda muito grande para nós”, afirmou emocionado o técnico agrícola Sérgio Ricardo. Ele integra o mesmo motoclube das vítimas e era amigo de Erisvan Bezerra da Silva, de 53 anos, um dos motociclistas mortos.

“Ele era o número um do nosso motoclube: Incentivador, brincalhão e infelizmente se foi. Temos que guardar boas lembranças dele. Sempre foi um cara parceiro, amigo e companheiro”, disse emocionado.

Além de Erisvan da Silva, outras três pessoas morreram no acidente: o servidor público Caio Leonardo de Souza Gonçalves, de 36 anos, que conduzia uma moto; e o casal Beatriz Teixeira Cardoso, de 21 anos, e Dorivan Soares, de 24 anos, que estavam na mesma moto. Beatriz estava na carona e chegou a ser levada ao hospital com vida, mas não resistiu.

Os motociclistas participavam do motoclube Forasteiros e saíram de Marabá em direção a Rondon do Pará para um evento. O motoclube declarou luto e lamentou as mortes.

O acidente ocorreu no domingo (6) em Abel Figueiredo. O motorista prestou depoimento e foi liberado. Segundo a Polícia Civil, ele deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A Polícia Científica periciou os veículos envolvidos e o local do acidente, e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que não detalhou a quem pertencia o caminhão e a máquina.

A PRF informou que a curva “Sete Cruz”, onde as motos foram atingidas, é conhecida por acidentes. Os agentes recomendam atenção redobrada, especialmente nas férias, quando o tráfego aumenta.

Fonte: g1 Pará e TV Liberal — Belém

