Motorista acusado de atropelar multidão em frente a boate em Los Angeles é indiciado por 37 tentativas de homicídio

Um veículo que mergulhou em uma multidão do lado de fora de uma boate, ferindo dezenas de pessoas, é visto em Los Angeles, Califórnia, EUA, em 19 de julho de 2025. — Foto: REUTERS/Jorge Garcia

Fernando Ramirez, de 29 anos, também foi indiciado por 37 acusações de agressão com arma mortal. Se for condenado, ele poderá pegar várias penas de prisão perpétua.

O motorista acusado de jogar seu carro contra uma multidão em frente a uma boate de Los Angeles no fim de semana foi acusado nesta terça-feira (23) de 37 crimes de tentativa de homicídio, segundo promotores.

Ramirez é acusado de ter dirigido intencionalmente sobre a calçada enquanto frequentadores deixavam o local Vermont Hollywood após um evento de reggae e hip-hop no início da manhã de sábado (19). O motivo do ataque, que feriu 37 pessoas, ainda é desconhecido.

Não foi possível encontrar um número de telefone de Ramirez em buscas online, e a Defensoria Pública informou que ainda não foi designada para representá-lo.

“Quando ele dirigiu aquele carro sobre a calçada, ele o apontou para um verdadeiro mar de pedestres”, disse o procurador do condado de Los Angeles, Nathan Hochman, ao anunciar as acusações.

O carro só parou após colidir com vários carrinhos de comida, que ficaram presos embaixo do veículo. Segundo a polícia, o motorista foi então atacado por pessoas que estavam no local. Os ferimentos variaram de leves a fraturas graves e cortes profundos, e algumas vítimas ficaram brevemente presas sob o carro.

Após fugir do local, Ramirez foi encontrado com um ferimento de bala na região lombar, mas as autoridades ainda não identificaram o atirador. Funcionários disseram nesta terça-feira que seguem buscando o responsável pelo disparo.

“Sabemos que esse ato ousado abalou a comunidade e, não fosse pela graça de Deus, isso poderia ter sido um incidente com várias mortes”, disse Hochman. Ele acrescentou que oito pessoas sofreram “ferimentos corporais graves”.

Entre os feridos, 23 foram levados a hospitais, segundo Ronnie Villanueva, chefe interino do Corpo de Bombeiros de Los Angeles.

O chefe da Polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, afirmou: “É realmente um milagre que ninguém tenha morrido naquele dia”.

Ramirez tem antecedentes criminais que incluem uma acusação por agressão e envolvimento com gangues em 2014, uma condenação por agressão agravada em 2019 por um ataque a um homem negro em um supermercado Whole Foods em Laguna Beach, Califórnia, e uma acusação por violência doméstica em 2021, segundo os registros.

No ataque de 2019, ele também foi condenado por uma contravenção relacionada a direitos civis, e a agressão foi considerada crime de ódio porque ele disse à polícia que odiava pessoas negras. No entanto, um tribunal de apelação da Califórnia, em 2021, considerou que ele fez essa declaração após invocar o direito à Quinta Emenda (de permanecer em silêncio), e apenas a condenação por agressão foi mantida. Ramirez foi libertado após passar mais de dois anos na cadeia e na prisão.

“Ramirez demonstrou ser violento tanto com estranhos quanto com familiares e claramente não se importa com a segurança dos outros”, disseram promotores do Condado de Orange em uma petição judicial relacionada ao ataque de 2019.

Um processo por dirigir embriagado em 2024 e uma acusação de violência doméstica em 2022 estavam pendentes no momento do atropelamento em frente à boate, segundo os registros.

