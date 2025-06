Motorista capota carro, derruba poste e deixa comunidade sem energia em Alta Floresta

(Foto: CBM MT) – Acidente ocorreu na comunidade Céu Azul; condutor apresentava sinais de embriaguez e derrubou um poste de energia, provocando risco com fios de alta tensão.

Por volta das 22h00 de ontem (13), um acidente na estrada vicinal 2ª Oeste, comunidade Céu Azul, em Alta Floresta, mobilizou o Corpo de Bombeiros e demais órgãos de segurança. Um veiculo Uno, vermelho, ano 2012, capotou e derrubou um poste de energia elétrica, deixando os cabos de alta tensão sobre o veículo. O motorista, de 55 anos, já estava fora do carro quando os bombeiros chegaram. Ele estava consciente, orientado e apresentava sinais de embriaguez.

Os socorristas realizaram avaliação e estabilização no local, antes de encaminhá-lo para a UPA para atendimento médico. A equipe também sinalizou a via com galhos para alertar outros motoristas e removeu o poste que bloqueava a pista, garantindo a segurança e o fluxo no trânsito.

Para evitar riscos, os bombeiros cortaram o fio de alta tensão e o cabo da bateria do veículo. A Guarda de Trânsito foi acionada para os procedimentos administrativos, como remoção do veículo. A concessionária de energia elétrica foi informada para realizar a manutenção e restabelecer o fornecimento.

Fonte: Nativa News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/10:42:34

