Motorista capota carro na Avenida Nazaré e idoso escapa por pouco

Foto: Reprodução | Domingo de manhã em Belém tem sido palco de muitos acidentes de trânsito, principalmente envolvendo motoristas alcoolizados após festas no centro da cidade.

Nesse domingo (28), não foi diferente na Avenida Nazaré, quando um carro em alta velocidade capotou e por pouco não causou uma tragédia na via.

Um pedestre gravou o vídeo que está repercutindo nas redes sociais, mostrando o carro bastante danificado e o motorista pedindo desculpas por quase bater outro veículo. De acordo com informações, por pouco o capotamento não bate o carro de um idoso, que ficou em estado de choque.

Ainda não há informações se o motorista causador do acidente estava alcoolizado, mas fato é que Belém carece de fiscalização no trânsito, principalmente nas primeiras horas dos finais de semanas, onde os acidente são muito frequentes.

VEJA VÍDEO:

Fonte: Ver-o-Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/15:51:49

