Motorista cochila, capota carro e grávida morre a caminho de velório

Carro ficou parcialmente destruído (Reprodução Redes Sociais)

Vítima de 29 anos estava sem cinto em acidente na GO‑174; família seguia de São Paulo para enterro do avô. Uma mulher grávida de 29 anos morreu em um grave acidente na rodovia GO‑174, na zona rural de Caiapônia, no sudoeste de Goiás. A vítima estava com a família a caminho do velório do avô do motorista, que saiu de São Paulo, quando o condutor cochilou ao volante. O carro saiu da pista, capotou várias vezes e só parou em uma lavoura às margens da rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros e equipes do SAMU, a mulher estava sem cinto de segurança, foi arremessada para fora do veículo e ficou presa na porta traseira do lado do passageiro. Já sem sinais vitais, foi constatada a morte pela equipe médica no local. O caso ocorreu na quarta-feira (23/07).

bebê que ainda estava na barriga infelizmente não resistiu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou que nem a gestante nem o bebê sobreviveram. O corpo da vítima foi removido pelos bombeiros com apoio técnico do IML.

Os demais passageiros tiveram escoriações leves e receberam atendimento no local. A Polícia Militar Rodoviária fez o controle do tráfego, e a Polícia Civil investiga o caso, com a hipótese principal apontando para o cochilo do motorista como causa do acidente.

Alerta sobre segurança no trânsito

O caso reforça a importância fundamental do uso do cinto de segurança, inclusive para quem viaja no banco traseiro, e da necessidade de descanso adequado em trajetos longos.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/14:02:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...