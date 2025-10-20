Motorista de aplicativo morre após colisão entre carro e caminhonete no Pará

Nathanael Santos Ferreira, de 47 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. — Foto: TV Liberal

Condutor da caminhonete apresentava sinais de embriaguez e segundo testemunhas, estava em alta velocidade. Ele foi encaminhado à delegacia de Parauapebas.

Um motorista de aplicativo morreu na manhã do domingo (19) após se envolver em um grave acidente na avenida Caiena, no bairro Novo Horizonte, em Parauapebas, sudeste do Pará.

A vítima foi identificada como Nathanael Santos Ferreira, de 47 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor da caminhonete apresentava sinais de embriaguez e segundo testemunhas, estava em alta velocidade. Ele foi encaminhado à delegacia do município.

Nathanael levava uma passageira no momento do acidente. Com o impacto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A passageira sofreu apenas escoriações leves e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Moradores da região relataram que se assustaram com a intensidade da batida, que pôde ser ouvida a longa distância. Alguns vizinhos se aproximaram para ajudar as vítimas. O local foi isolado para a realização de perícia, e agentes de trânsito também foram acionados para orientar o tráfego na região.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. O corpo de Nathanael Santos Ferreira foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.

