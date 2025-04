Motorista de aplicativo vai a júri em Novo Progresso

O júri de Eleandro Marcos Biazzoto, será nesta quinta-feira, 03 de abril de 2025, nas dependências da Câmara Municipal de Novo Progresso. (Foto>Divulgação Policia)

O motorista de aplicativo “Eleandro Marcos Biazzoto”, acusado pelas investigações de dar suporte logístico com veículo de aplicativo, no homicídio do casal assassinado na Linha Gaúcha em outubro de 2021. Eleandro foi preso na cidade de Novo Mundo no Mato Grosso, em 23 de dezembro de 2021.

Eleandro nega envolvimento, e teve pedido de habeas corpus negado na Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), em 2024.

O caso – Um casal, identificado como Orli Cardoso, de 47 anos, e Ana Paula Mendes, de 25 anos, foi assassinado, na madrugada do dia 13 de outubro do ano passado, a tiros, na frente dos filhos de quatro e seis anos de idade, dentro da casa onde a família residia, na zona rural do município de Novo Progresso, no sudoeste paraense.

Segundo os autos, naquela noite, o casal participou de uma festa beneficente na comunidade Linha Gaúcha, durante o feriado de Dia das Crianças, no dia 12 de outubro de 2021. Ao chegarem em casa, já por volta das 2h do dia 13, foram surpreendidos por dois homens encapuzados. Orli e Ana Paula Cardoso foram alvejados com tiros e morreram no local. O motorista do Uber Eleandro Marcos Biazotto teria auxiliado os criminosos no duplo homicídio, ajudando na locomoção deles durante o crime.

