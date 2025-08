Motorista de caminhão e motociclesta são abordados pela pre por conduzimram seus veículos irregularmente na BR 163, em Santarém

(Foto: Reprodução) – O motorista estava conduzindo seu veículo com capacidade psicomotora alterada e o motociclista estava trafegando em velocidade incompatível com a segurança

Em duas ocorrências distintas, a PRF em Santarém-PA, na terça-feira, dia 05 de agosto de 2025, na BR 163, realizou duas abordagens em um motorista e um motociclista, que estavam dirigindo seus veículos irregularmente.

Por volta das 14h, no Km 994, realizou abordagem de um caminhão, modelo Volvo/VM 300, que estava sendo conduzido por um motorista com visíveis sinais de alteração de sua capacidade psicomotora.

Apesar de o teste de alcoolemia não ter acusado álcool, o condutor assumiu ter feito uso de substância ilícita (Possível tipo de anfetamina). Diante dos sinais de alteração psicomotora apresentados e da declaração do motorista, foi constatado o crime de Conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada.

Ele foi encaminhado para apresentação à autoridade policial e também ao Hospital Municipal de Santarém para atendimento médico.

Em seguida, por volta das 22h30, no KM980, a equipe visualizou motociclista conduzindo seu veículo sem fazer uso de capacete.

Ato contínuo, foi dada ordem de parada para fins de fiscalização, a qual foi desobedecida pelo condutor que iniciou uma fuga em alta velocidade, de forma negligente, gerando perigo de dano aos pedestres em seu caminho.

Após abordagem, o condutor, que estava também com seu veículo e habilitação atrasados, se comprometeu a assinar Termo Circunstanciado dê Ocorrência (TCO) para comparecer em juízo e responder, a princípio, pela conduta de Trafegar em velocidade incompatível com a segurança, onde haja movimentação de pessoas, gerando perigo de dano.

Em ambas as situações, não houve necessidade do uso de algemas e os envolvidos foram informados dos seus direitos durante os procedimentos.

Fonte: Portal Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2025/15:52:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...