Motorista de carro funerário é preso por transportar 30 kg de cocaína na BR-364 no Mato Grosso

O motorista de um carro funerário foi preso, nessa sexta-feira (2), por transportar 30 kg de cocaína, no km 48 da BR-364, em Alto Garças, a 366 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava escondida em um compartimento do veículo.

Durante uma fiscalização, os agentes da PRF abordaram o veículo adaptado para o transporte funerário. Já no início da abordagem, o motorista mostrou sinais de nervosismo com as mãos bastante trêmulas, olhar furtivo à equipe e sudorese.

Quando questionado sobre o motivo da viagem, o homem disse que estava vindo do município de Mirassol D’Oeste (MT) e indo buscar uma pessoa morta na cidade de Mineiros (GO), mas não soube informar mais detalhes como o nome, o sexo do falecido e o local onde iria buscá-lo.

De acordo com a PRF, o motorista também informou que era empregado da funerária e, posteriormente, relatou que a empresa era da família dele, o que também levantou suspeita.

Quando a PRF questionou o motorista sobre a presença de algo ilícito no veículo, ele confessou e mostrou onde a droga estava escondida. Os 30 kg de cocaína estavam em tabletes dentro de um compartimento do carro.

O motorista disse que a droga seria levada para Ituiutaba, em Minas Gerais e que receberia uma recompensa em dinheiro pelo transporte.

O motorista foi preso por tráfico de drogas e foi levado até a Delegacia da Polícia Civil de Alto Garças.

Fonte: Por TV Centro América / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2023/13:30:27

