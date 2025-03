Motorista de táxi danifica bicicleta de ciclista durante briga no trânsito, em Belém

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na manhã de domingo (16), na avenida Nazaré, no bairro de Nazaré.

Durante uma briga, um taxista destruiu a bicicleta de um ciclista na avenida Nazaré, em Belém, no domingo (16). As imagens, gravadas por um outro condutor de dentro de um carro viralizaram nas redes sociais.

Pelo vídeo, que não captou as vozes, é possível ver quando o motorista, já fora do taxi, discutia com o ciclista. O condutor abriu o porta malas do veículo e tirou uma mangueira. Ele foi em direção ao ciclista e insinuou que poderia agredi-lo com o objeto.

Já o ciclista corre e deixa a bicicleta para trás, na calçada. O motorista então pega a bicicleta e a arremessa contra um poste próximo, o que deixou as rodas tortas e a bicicleta destruída. Além disso, ele ainda pisa na bicicleta.

Depois, o motorista voltou a gritar com o ciclista e retornou para o carro, onde mostrou uma possível marca no veículo. Em seguida, o taxista segue viagem. O que teria motivado a ação não foi informado.

Fonte: G1

