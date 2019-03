Motorista de táxi é preso por tráfico de drogas na BR-316, em Castanhal

Suspeito foi flagrado com oito quilos de substância análoga à maconha no porta-malas do carro. Passageiro fugiu durante a fiscalização ao veículo.

Policiais encontraram oito quilos de drogas escondido no porta-malas de um táxi. — Foto: Divulgação/ PRF

O motorista de um táxi foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no domingo (10), na rodovia BR-316 em Castanhal, nordeste do Pará. Durante fiscalização ao veículo, os agentes encontraram oito quilos de substância análoga à maconha no porta-malas do táxi.

O carro foi abordado em frente ao posto policial de Castanhal. Nele, estavam o condutor e um passageiro, que afirmou aos policiais não possuir documento de identificação.

A equipe PRF iniciou então uma vistoria no veículo e solicitou ao condutor que abrisse o porta-malas e acompanhasse o procedimento. O entorpecente estava escondido dentro de um isopor. No momento do procedimento, o passageiro fugiu para mata e está foragido.

O motorista alegou que desconhecia o conteúdo do isopor e que o mesmo pertencia ao passageiro, que havia embarcado no terminal de Ananindeua, com destino à Castanhal.

O homem, que já tinha passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, foi encaminhado, juntamente com a droga para Polícia Civil de Castanhal.

