Motorista é flagrado dirigindo embriagado durante blitz em Novo Progresso

Imagem: Ilustrativa | Teste do bafômetro apontou 0,59 mg/L de álcool no ar alveolar.

Um motorista foi autuado na noite de sábado (9) em Novo Progresso (PA) por dirigir sob influência de álcool. A abordagem ocorreu durante uma blitz na Avenida Cristalina, no cruzamento com a Avenida Brasil, no bairro Central.

Segundo informações da Polícia Civil, o condutor de um veículo modelo VW Saveiro, cor branca, placa AQB6C06, apresentava sinais de embriaguez e admitiu ter ingerido bebida alcoólica. O teste do etilômetro acusou 0,59 mg/L de álcool no ar alveolar, valor acima do permitido pela legislação.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e segue os trâmites legais previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

O caso serve de alerta para todos os condutores: ingerir bebida alcoólica e assumir o volante coloca em risco não apenas a própria vida, mas também a de pedestres, passageiros e outros motoristas. A Polícia Civil e os órgãos de trânsito reforçam a importância de cumprir a Lei Seca, que salva vidas e evita tragédias.

