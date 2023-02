Motorista é preso com 17m³ de madeira ilegal e papelotes de cocaína, em Ipixuna do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A madeira ilegal apreendida foi encaminhada ao órgão ambiental responsável, para ser utilizada em obras públicas, como informou a PRF. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil (PC) de Ipixuna do Pará, para que fossem realizadas as medidas cabíveis por crime ambiental e porte de droga para consumo.

A ação foi divulgada no domingo (11) pela corporação, que confirmou terem sido encontrados papelotes de cocaína com o motorista.

Um homem de 29 anos foi preso por transportar 17m³ de madeira ilegal, durante uma fiscalização na Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-010, em Ipixuna do Pará, no nordeste do estado.

