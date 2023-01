Motorista é preso pela PRF, por Tráfico de Drogas, em Trairão (PA)

Por volta das 02 horas e 30 minutos desta sexta-feira, dia 13 de janeiro, durante realização de comando de fiscalização de trânsito no km 636, da BR 163, foi dada ordem de parada ao veículo Scania/R500, de transporte de carga.

Durante a fiscalização dos itens obrigatórios de segurança, constatou-se a existência de comprimidos brancos, com marcação em formato de estrela, no console central da cabine.

Questionado sobre a posse de drogas ou outras substâncias psicoativas no veículo, o motorista negou veementemente.

Em face dos indícios objetivamente identificados, deu-se prosseguimento à busca veicular aprofundada, sendo encontradas cartelas de Nobésio Extra Forte em uma gaveta do veículo e outras em um armário localizado na cabine, entre as roupas do motorista. Ao todo foram apreendidos 211 comprimidos de Nobésio Extra Forte (popularmente conhecido como “rebite”).

A equipe conduziu a substância apreendida e o autor à Delegacia de Polícia Civil com sua integridade físicas e psicológicas preservadas para a autoridade policial tomar as providências cabíveis de acordo com o Código de Processo Penal.

A PRF informou que não foi necessário o uso de algemas, conforme preceitos da Súmula Vinculante número 11 do STF, bem como do Decreto 8858/2016. (Com informações da PRF )

Jornal Folha do Progresso em 13/01/2022/17:19:05

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...