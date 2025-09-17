Motorista é preso por dirigir embriagado na BR-163, em Trairão (PA)

Foto:Reprodução | Um homem foi preso na noite de segunda-feira (15) por dirigir embriagado na BR-163, nas proximidades da Unidade Operacional de Pesagem (UOP) de Trairão. O caso ocorreu por volta das 23h25, durante a ronda da equipe local.

De acordo com a polícia, o motorista conduzia um veículo modelo Celta e se aproximou da equipe pedindo informações. Ele apresentava sinais claros de embriaguez, como fala desconexa e roupas desarrumadas. No carro, após averiguação, os agentes encontraram várias garrafas de bebidas alcoólicas.

O teste do bafômetro apontou a quantidade de 1,13 mg/L de álcool no sangue do sujeito, configurando crime de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O suspeito de embriaguez recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil de Trairão. Segundo a corporação, o uso de algemas foi necessário. O homem ficou à disposição das medidas administrativas cabíveis.

Fonte: Rodrigo Neves com informações da Polícia Rodoviária Federal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/10:51:32

