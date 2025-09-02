Motorista é socorrido em estado grave após sofrer descarga elétrica em Novo Progresso
Foto: Reprodução | Um motorista ainda não identificado, foi socorrido em estado grave após sofrer uma descarga elétrica. O acidente ocorreu, e a vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o hospital Municipal para receber atendimento especializado. O motorista foi atendido na UPA do distrito de Vila Isol e posteriormente encaminhado para Novo Progresso, onde está entubado aguardando transferência para hospital Regional de Itaituba e/ou Santarém.
O caso aconteceu no Distrito de Vila Isol (distante 85 km de Novo Progresso), o homem teve queimaduras graves e precisa ser transferido para tratamento especializado.
A causa do acidente ainda não foi divulgada, um BO –(Boletim de Ocorrência) foi registrado na delegacia de Polícia Civil e consta que o motorista recebeu uma descarga elétrica que foi socorrido com vida.
Na unidade de saúde ficou constatado que o estado de saúde do homem exige atenção, já que ele sofreu queimaduras.
Choques elétricos podem causar lesões graves, incluindo queimaduras e danos a órgãos vitais, como coração e pulmões.
Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/16:16:57
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com