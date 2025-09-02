Motorista é socorrido em estado grave após sofrer descarga elétrica em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Um motorista ainda não identificado, foi socorrido em estado grave após sofrer uma descarga elétrica. O acidente ocorreu, e a vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o hospital Municipal para receber atendimento especializado. O motorista foi atendido na UPA do distrito de Vila Isol e posteriormente encaminhado para Novo Progresso, onde está entubado aguardando transferência para hospital Regional de Itaituba e/ou Santarém.

O caso aconteceu no Distrito de Vila Isol (distante 85 km de Novo Progresso), o homem teve queimaduras graves e precisa ser transferido para tratamento especializado.

A causa do acidente ainda não foi divulgada, um BO –(Boletim de Ocorrência) foi registrado na delegacia de Polícia Civil e consta que o motorista recebeu uma descarga elétrica que foi socorrido com vida.

Na unidade de saúde ficou constatado que o estado de saúde do homem exige atenção, já que ele sofreu queimaduras.

Choques elétricos podem causar lesões graves, incluindo queimaduras e danos a órgãos vitais, como coração e pulmões.

