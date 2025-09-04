Motorista eletrocutado em caminhão, em Novo Progresso segue em estado grave para Hospital Metropolitano de Belém

Um motorista de 52 anos, identificado como Elionahi Francisco de Souza, sofreu uma descarga elétrica na terça-feira (2), no distrito de Vila Isol, em Novo Progresso (PA).

De acordo com informações, ele subiu em um caminhão boiadeiro para ajeitar o gado e acabou encostando em uma rede elétrica. O choque o derrubou e deixou queimaduras graves pelo corpo.

Elionahi foi atendido primeiro na UPA de Vila Isol e, em seguida, levado ao Hospital Municipal de Novo Progresso. Como seu estado de saúde era crítico, a família aguardou ansiosamente por uma transferência, que foi autorizada somente após intervenção da prefeitura.

Na manhã de quinta-feira (4), ele foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros até o aeroporto de Novo Progresso e seguiu para Belém, onde receberá tratamento no Hospital Metropolitano. A condição do paciente é gravíssima.

