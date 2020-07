Motorista envolvido em acidente que matou Cleide Moraes é preso; jovem estava embriagado, diz polícia

(Foto:Reprodução) – Ele foi levado à Delegacia de Benevides

Victor Hugo dos Reis Moraes, de 25 anos, condutor do carro que colidiu com o veículo no acidente que matou a cantora Cleide Moraes foi apresentado por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BRPv) no final da manhã desta segunda-feira (27), na Delegacia de Benevides.

Na Unidade Policial foi apresentado o TCA (Termo de Constatação de Alcoolemia) que confirma os sintomas de embriaguez do acusado, assim como o resultado das diligências que registraram, por meio de fotos e vídeos feitos no momento do acidente, a presença de latas de cerveja no interior do carro Hyundai HB-20, branco, que ele conduzia.

“Diante dos fortes indícios apresentados, foi determinada a lavratura do auto de prisão em flagrante do condutor que, após as diligências de praxe, será encaminhado ao sistema prisional”, disse a Polícia Civil.

Após ser preso no local do acidente, a rodovia PA-391, Victor foi levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua pois, segundo o BPRv, sofreu alguns ferimentos e foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Ao recebr alta médica na manhã desta segunda (27), ele foi levado à delegacia, onde foi autuado por homicídio culposo.

