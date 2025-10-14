Motorista morre após caminhão cair em ribanceira na BR-230 Transamazônica | PA

Foto:Reprodução | Luiz Antônio transportava uma carga de verduras em um caminhão. Antes do acidente, ele havia saído de Uruará, no sudoeste do Pará, e passava pelo município de Novo Repartimento, na região sudeste do estado, no momento do acidente

O motorista Luiz Antônio Torres Fiuza morreu na tarde de domingo (12), vítima de um acidente de trânsito registrado no km 112 da Rodovia Federal BR-230, a Transamazônica, em Novo Repartimento. A vítima seguia para o município de Marabá.

Segundo informações iniciais, Luiz Antônio transportava uma carga de verduras em um caminhão. Antes do acidente, ele havia saído de Uruará, no sudoeste do Pará, e passava pelo município de Novo Repartimento, na região sudeste do estado, no momento do acidente.

Ao chegar a uma curva, o caminhão saiu da pista e caiu em uma ribanceira no lado oposto da via. Luiz Antônio morreu no local.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Novo Repartimento, que solicitou à Polícia Científica do Pará a perícia no local e ao Instituto Médico Legal (IML) a remoção do corpo. O cadáver passou por exames e os resultados devem ser divulgados nas próximas semanas.

Luiz Antônio viajava sozinho no momento do acidente.

