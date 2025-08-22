Motorista morre após veículo colidir com uma palmeira em Paragominas (PA)

Foto:Reprodução | A colisão ocorreu por volta das 3h30, nas proximidades do trevo localizado no centro da cidade.

Um motorista morreu em um acidente registrado, na madrugada desta sexta-feira (22), na rodovia PA-125, em Paragominas, sudeste do Pará. A colisão ocorreu por volta das 3h30, nas proximidades do trevo localizado no centro da cidade.

As primeiras informações, divulgadas pelo portal BO Paragominas, indicam que um veículo modelo Fox, de cor preta, bateu contra uma palmeira no canteiro central da via. O condutor, identificado como Daniel Silva, morreu no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local e constataram o óbito da vítima.

